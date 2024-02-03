تراند اليوم : بالفيديو.. "وزير الدفاع" يعلن تقديم دعم لصندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال

صحيفة الخليج 365: أعلن وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان عن تقديم المملكة، دعما لصندوق تمويل المبادرات في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بـ 100 مليون ريال.

وأضاف خلال كلمته أثناء الاجتماع الثاني لوزراء الدفاع بالدول الأعضاء في التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في الرياض: " تم تقديم 46 برنامج تدريبي لمرشحي الدول الأعضاء للتدريب في مجالات عمل التحالف، بالإضافة إلى طرح مبادرة خاصة باسم برنامج التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".

وتابع: "نتطلع لمساهمة الدول الأعضاء لدعم صندوق تمويل المبادرات وتقديم البرامج التدريبية، بما يساعد على تحقيق أهداف التحالف".