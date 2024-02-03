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بعد تسجيلها أدنى درجة حرارة.. الضباب يغطي أجواء طريف

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واس - طريف 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تسجيلها أدنى درجة حرارة.. الضباب يغطي أجواء طريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، اليوم، حالة من الضباب وتدنيًا في مستوى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.
يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقّع في تقريره عن حالة الطقس ضبابًا كثيفًا يصاحبه انعدام في الرؤية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

الطقس في طريف

سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، الأربعاء، درجة مئوية واحدة كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة.
هطلت، الخميس الماضي، أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد على شرق محافظة طريف.
MO Nasa

MO Nasa

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