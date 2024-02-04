السعودية | وزارة الحرس الوطني تستقبل الزوار غداً في معرض الدفاع العالمي 2024

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

تشارك وزارة الحرس الوطني في معرض الدفاع العالمي 2024م، الذي ينطلق غداً من 4 فبراير إلى 8 فبراير 2024م، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -.

ويستعرض جناح الوزارة أهم منجزاتها في مسار توطين قدراتها الأمنية والعسكرية الحالية والمستقبلية ونقل المعرفة لمواكبة أحدث التطورات وتعزيز قيمة الاستثمار الصناعي في مجال الدفاع وذلك من خلال إتاحة فرص التعاون المشترك بينها وبين الجهات المصنعة للمعدات العسكرية المحلية والدولية.

كما ستعرض الوزارة في جناحها أحدث التقنيات المتطورة في الاتصالات وعرض لأبرز أنظمة التسليح وأحدثها من خلال الشاشات التفاعلية, ويتمحور المعرض في نسخته الثانية تحت شعار (للغد نستعد) ومستقبل صناعة الدفاع باستعراض أحدث التطورات التقنية في أنحاء العالم من مختلف قطاعات الدفاع البرية والبحرية، والجوية، والفضاء، والأمن، بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية، حيث سيشهد المعرض مشاركة أكثر من 750 عارضاً و45 دولة.