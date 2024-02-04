انت الان تتابع رتب أولوياتك.. "الصحة": لا تجعل ضغط الشغل يرفع ضغطك الحقيقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكّدت وزارة الصحة أهمية ترتيب الأولويات، مشيرة إلى أنه لا ينبغي أن يتأثر ضغط الدم بضغوط العمل، داعيةً إلى العيش بصحة في بيئة العمل.

وأوضحت الوزارة، عبر حساب منصتها التوعوية "عش بصحة"، تقول: "مهما كانت المهام متراكمة، رتب أولوياتك ولا تجعل ضغط الشغل يرفع ضغطك الحقيقي".

كانت هذه تفاصيل خبر رتب أولوياتك.. "الصحة": لا تجعل ضغط الشغل يرفع ضغطك الحقيقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.