انت الان تتابع 31 و2 مئوية.. جازان تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة وطريف الأدنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 8:15 صباحاً

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت جازان أعلى درجة حرارة 31 مئوية؛ فيما سجلت طريف 2 مئوية فقط. وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرمة والقنفذة 28 درجة، وجدة 27، وشرورة وينبع 26 درجة. وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت طريف في أدنى القائمة بـ2 مئوية، تليها تبوك وعرعر والقريات 3 درجات، وحائل وسكاكا 4 مئوية، وكل من بريدة والعلا وحفر الباطن والدهناء والصمان 5 درجات. وسجلت أبها وعرعر وسكاكا وطريف والقريات والسودة أعلى نسبة رطوبة 95%.

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