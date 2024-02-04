انت الان تتابع جهاز استنشاق ولقاح.. "سعود الطبية": 8 خطوات تقي طفلك نوبات الربو شتاءً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 04 فبراير 2024, 9:44 صباحاً

تحت وسم #جرعة_صحة، أكدت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول، أن من المهم مراقبة الأطفال المصابين بالربو في الشتاء، ووقايتهم من التعرض لها. وأوضحت المدينة، عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، 8 خطوات لوقاية الأطفال من نوبات الربو في الشتاء؛ مشيرة إلى "استخدام جهاز الاستنشاق حسب توصيات الطبيب"، و"الحصول على التطعيمات المنتظمة ضد الالتهاب الرئوي". وعن باقي الخطوات، قالت: "الحصول على لقاح الإنفلونزا، والبقاء بمكان دافئ عند انخفاض درجات حرارة الطقس، وتناول غذاء صحي، وارتداء ملابس تمنع الهواء البارد، وشرب السوائل الدافئة، والحفاظ على النظافة الشخصية".

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