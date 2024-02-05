السعودية | “التدريب التقني” يكرّم 1513 متدربًا ومتدربة نظير تفوقهم بالفصل الأول لهذا العام

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كرّمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المتدربين والمتدربات المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد الثانوية للفصل الأول من العام الحالي 1445هـ، والبالغ عددهم 1513 متدربًا ومتدربة.

وأوضحت المؤسسة أنه حصل على مكافأة التفوق الفصلية 674 متدربًا ومتدربة، والتي تتطلب حصول المتدرب على معدل تراكمي 4.85 فأكثر، بالإضافة لعددٍ من الضوابط الأخرى لصرفها، فيما بلغ عدد الحاصلين على مكافأة التفوق للخريجين للفصل ذاته 839 خريجًا وخريجة، والتي تتطلب حصول المتدرب الخريج على معدل تراكمي 4.75 فأكثر، بالإضافة لعددٍ من الضوابط الأخرى للحصول عليها.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تقدم هذه المكافآت؛ بهدف تحفيز المتدربين والمتدربات للحصول على معدلات متميزة؛ وتشجيعهم على التميز والتفوق والنجاح في حياتهم العلمية والعملية.