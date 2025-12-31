وزير الخارجية يبحث مع نظيره العٌماني تطورات المنطقة

كما جرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.
ويزور وزير خارجية عُمان العاصمة الرياض من أجل تكثيف التنسيق والمشاورات السياسية عقب التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة اليمنية.
ودعت مسقط أمس إلى إنهاء مسببات الأزمة اليمنية من جذورها، مشددة على أهمية احترام سيادة الجمهورية اليمنية وأمنها واستقرارها وإرادة أبنائها، وضرورة التوصل إلى حلول سياسية توافقية تُسهم في تحقيق السلام والوئام للجميع.
