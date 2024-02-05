السعودية | مؤسسة الملك خالد تطلق الدورة التاسعة من برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بدأت مؤسسة الملك خالد اليوم، فتح باب التقديم على منحة برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي في دورته التاسعة، التي تستمر حتى 3 مارس 2024م عبر الموقع الإلكتروني: https://kkf.org.sa/ahalina مستهدفةً منظمات القطاع غير الربحي في جميع مناطق المملكة إسهامًا في التمكين الاقتصادي للفئات الأقل دخلاً في المجتمع لتحقق لهم دخلاً ومستوى معيشيًا أفضل.

يذكر أن برنامج أهالينا للاستثمار الاجتماعي انطلق بالشراكة مع البنك الأهلي السعودي مطلع عام 2020م حيث يقدم الدعم المالي للمنظمات غير الربحية لتنفيذ مشاريع تنموية تستهدف تمكين الفئات الأقل دخلاً بالمجتمع مثل: الأسر محدودة الدخل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات، والعاطلين عن العمل، كما يهدف البرنامج لبناء قدرات العاملين في المنظمات غير الربحية في تصميم المشاريع وكتابة المقترحات، بالإضافة لتعظيم أثر المشاريع الفائزة من خلال ورش عمل التطوير والمتابعة.