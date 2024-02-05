شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يوضح سبب تسمية موسم العقارب بهذا الاسم .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف خالد الزعاق خبير الأرصاد والأحوال الجوية عن سبب تسمية موسم العقارب بهذا الاسم.

وقال الزعاق أن المربعانية والشبط والعقارب هي مواسم الشتاء الفعلي عند العرب، وتعتبر المربعانية بداية البرد ديسمبر، أما الشبط شدة البرد شهر يناير.

وأضاف الزعاق أن اليوم آخر الشبط وغداً الثلاثاء أول أيام موسم العقارب، وأوله أمتداداً لموسم الشتاء القارس “عقرب السم”.

وأشار الزعاق إلى أن موسم العقارب معتدل ولا يخلوا من هجمات برد مباغتة، ولهذا سُمي بالعقرب، ومدته 39 يوماً.