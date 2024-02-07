انت الان تتابع بالفيديو.. انفجار مرعب في مصنع للألعاب النارية يخلف 161 ضحية في الهند ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في:

لقي أحد عشر شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب نحو 150 آخرين، إثر اندلاع حريق ووقوع انفجارات هائلة في مصنع للألعاب النارية بوسط الهند أمس الثلاثاء.

وحسب موقع "يورو نيوز" أظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة الدخان وألسنة اللهب تتصاعد من المصنع، بينما فرّ الناس من المنطقة.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق الذي وقع في مدينة هاردا بولاية ماديا براديش.

وقال باوان كومار شارما، كبير المسؤولين الإداريين في المنطقة إن 11 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم في الحريق، ويقوم رجال الإنقاذ بمسح الحطام للتحقق مما إذا كان هناك أي شخص محاصر. قال ضابط الشرطة إشاد والي، إن نحو 150 شخصاً أُصيبوا.

وقال جيتندرا سايني، وهو شاهد عيان: "سمعنا الانفجار الأول، ورأينا كرة ضخمة حمراء من اللهب تنفجر بارتفاع 60 متراً على الأقل".

وهناك طلب كبير في الهند على المفرقعات النارية التي تُستخدم أثناء المهرجانات الدينية وحفلات الزفاف. وكثيراً ما تتسبّب في حوادث مميتة كل عام تقريباً، حيث يعمل الناس في مصانع مؤقتة دون اتخاذ تدابير السلامة المناسبة.

وأدّى انفجار في مصنع للألعاب النارية بجنوب الهند في يوليو الماضي، إلى مقتل ثمانية أشخاص. وفي عام 2018، أدى حريق هائل في مصنع للألعاب النارية في نيودلهي إلى مقتل 17 عاملاً.