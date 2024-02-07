نائب وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع المبعوث الأممي للسودان

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مناقشة المستجدات الإقليمية

الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأممي للسودان السيد رمطان لعمامرة.وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.كما جرى خلال الاستقبال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي حسن جعفر.