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نائب وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية والدولية مع المبعوث الأممي للسودان

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في ديوان الوزارة بالرياض، اليوم، المبعوث الأممي للسودان السيد رمطان لعمامرة.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المملكة والأمم المتحدة فيما يخص الأوضاع الراهنة في جمهورية السودان.

مناقشة المستجدات الإقليمية

كما جرى خلال الاستقبال مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السودان علي حسن جعفر.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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