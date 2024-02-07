اخبار السعوديه

صور.. تدشين مشروع الخدمات الاستشارية لمعهد الأئمة والخطباء

0 نشر
عبد الله العماري - الرياض 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدشين مشروع الخدمات الاستشارية لمعهد الأئمة والخطباء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء.
ويعد أحد مشاريع مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول للرؤية ”تعزيز القيم الإسلامية“.

أخبار متعلقة

 

والبحرين.. مستوى عالٍ من التنسيق والرؤى المشتركة
"الربيعة" يبحث مع مبعوث أمين الأمم المتحدة العمل الإغاثي في السودان
مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء - اليوم

تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء

وحضر مراسم التدشين وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين، وشاهد "آل الشيخ" عرضًا توضيحيًا عن منطلقات المشروع وخطة المشروع ومراحله والمخرجات المتوقعة لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء وفق أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية.
ورفع "آل الشيخ" الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخرين، ومحاربة التطرف بكافة أشكاله، وبيان المنهج التي تقوم عليه هذه الدولة المباركة.
مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء - اليوم

تعزيز الوسطية والتسامح

ويسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الوسطية والتسامح، وأهداف مبادرة البرنامج لتعزيز قيم الوسطية والتسامح.
كما يهدف إلى تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء، من خلال ممكنات تشريعية ومؤسسية ومعرفية ومهارية وتقنية شاملة لمعهد الأئمة والخطباء.
مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء - اليوم
الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا