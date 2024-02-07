شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تدشين مشروع الخدمات الاستشارية لمعهد الأئمة والخطباء والان نبدء بالتفاصيل

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تأهيل وتدريب الأئمة والخطباء

تعزيز الوسطية والتسامح

الدمام - شريف احمد - دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، مشروع الخدمات الاستشارية التأسيسية وخدمات الدعم المستمر لمعهد الأئمة والخطباء.ويعد أحد مشاريع مبادرة البرنامج الوطني لتعزيز قيم الوسطية والتسامح، إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 المرتبطة بتحقيق الهدف الاستراتيجي الأول للرؤية ”تعزيز القيم الإسلامية“.وحضر مراسم التدشين وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين، وشاهد "آل الشيخ" عرضًا توضيحيًا عن منطلقات المشروع وخطة المشروع ومراحله والمخرجات المتوقعة لتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء وفق أفضل الممارسات والتجارب الإقليمية والعالمية.ورفع "آل الشيخ" الشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد على الدعم الكبير الذي تتلقاه الوزارة في تحقيق أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخرين، ومحاربة التطرف بكافة أشكاله، وبيان المنهج التي تقوم عليه هذه الدولة المباركة.ويسهم هذا المشروع في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز الوسطية والتسامح، وأهداف مبادرة البرنامج لتعزيز قيم الوسطية والتسامح.كما يهدف إلى تأسيس وتشغيل معهد الأئمة والخطباء، من خلال ممكنات تشريعية ومؤسسية ومعرفية ومهارية وتقنية شاملة لمعهد الأئمة والخطباء.