شكرا لقرائتكم خبر عن طالب سعودي يفوز بالميدالية الفضية في المعرض الدولي للاختراعات والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، حصول أحد طلبتها على الميدالية الفضية في "المعرض الدولي للاختراعات بالشرق الأوسط"، الذي يُعقد في دولة الكويت للسنة الرابعة عشرة، برعاية الشيخ مشعل الأحمد الصباح أمير دولة الكويت، خلال الفترة من 4 إلى 7 فبراير 2024.وتأتي مشاركة المؤسسة، من خلال ابتكار يقدمه المخترع الدكتور حسن بن نزار خضري؛ عن جسيمات نانو متطورة للقضاء على مرض الملاريا، المشروع العلمي الذي شارك فيه بمسابقة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع" في العام 2013، وفاز بالمركز الرابع، كما شارك به المخترع في معرض إنتل الدولي للعلوم والهندسة "آيسف"، وحقق المركز الثالث. حصل الدكتور حسن خضري على الميدالية الفضية في المعرض الدولي، الذي يُعد من أهم المعارض الدولية للاختراعات في الشرق الأوسط، ويُنظم سنويًا منذ العام 2007، وفرصة للقاء وإيصال ثقافة الاختراع والإبداع للمجتمع الخليجي، وزيادة الروابط بين المخترعين والمبدعين والمؤسسات والشركات الاقتصادية، وفرصة للقاء المستثمرين والمخترعين؛ بهدف الوصول بالمجتمع الخليجي إلى مجتمع المعرفة.ويشارك بالمعرض أكثر من 180 مخترعًا سنويًا، ويرتاده المتخصصون في مجال الابتكار والاختراع من أكثر من 34 دولة.كما يشارك في المعرض العديد من مكاتب براءات الاختراع الدولية، والجهات الحكومية والمؤسسات والجمعيات المتخصصة في دولة الكويت، وتعد عنصرًا مهمًا في التواصل بين المخترعين.