شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الخارجية العرب يتوافدون على الرياض للمشاركة باجتماع غزة التشاوري والان نبدء بالتفاصيل

وزير خارجية قطر

وزير الخارجية الأردني

وزير خارجية الإمارات

الدمام - شريف احمد - توافد وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، على الرياض للمشاركة باجتماع غزة التشاوري.ووصل وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.رحب المهندس الخريجي بوزير خارجية مصر، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.وصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.رحب المهندس الخريجي بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.ورحب المهندس الخريجي بالدكتور أيمن الصفدي، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الرياض اليوم.وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.ورحب المهندس الخريجي بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.