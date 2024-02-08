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وزراء الخارجية العرب يتوافدون على الرياض للمشاركة باجتماع غزة التشاوري

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الدمام - شريف احمد - توافد وزراء الخارجية العرب، اليوم الخميس، على الرياض للمشاركة باجتماع غزة التشاوري.
ووصل وزير خارجية جمهورية مصر العربية، سامح شكري، إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
رحب المهندس الخريجي بوزير خارجية مصر، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.
وزراء الخارجية العرب يتوافدون على الرياض - واس

وزير خارجية قطر

وصل الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
وزراء الخارجية العرب يتوافدون على الرياض - واس

رحب المهندس الخريجي بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.

وزير الخارجية الأردني

وصل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي، إلى الرياض اليوم.
وزراء الخارجية العرب يتوافدون على الرياض - واس

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
ورحب المهندس الخريجي بالدكتور أيمن الصفدي، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.

وزير خارجية الإمارات

وصل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى الرياض اليوم.
وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي.
ورحب المهندس الخريجي بالشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، الذي يزور المملكة للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري بشأن الأحداث في غزة.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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