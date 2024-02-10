تراند اليوم : شاهد: الأمير أحمد بن سلطان يروي قصة مثيرة عن خطة هروبه من المدرسة.. وحيلته الغير متوقعة عندما أصبح السور مرتفعاً

صحيفة الخليج 365: روى الأمير أحمد بن سلطان "سهم"، قصة هروبه من فوق سور مدرسة الملك فيصل.

أمهر الناس

وقال الملحن الشهير بسهم، خلال لقائه المتلفز عبر بودكاست "عمار": كنت من أمهر الناس اللي يعرف من وين ينحاش من المدرسة وينط السور، لافتا: خارج المدرسة كان يوجد وجبات ممتازة وكواليتي وأفخر إني من طلاب مدرسة الملك فيصل.

صرت دافور

وأضاف: في طفولتي ما يقال عني إني ملسون هذا راح مني، وماني بمؤذي، لافتا: في بداية دراستي في الابتدائي ما كنت طالب شاطر وكانت الرياضة هي شغفي الأول في الابتدائي والمتوسط وجاء موقف لي وصرت دافور.

الهروب من المدرسة

وحول الهروب من المدرسة، ذكر أنه ساعد زملائه على الهروب من نفس المكان وتحديدا من فوق سور المدرسة.

لياقة جيدة

وأشار: كان عندي لياقة جيدة فكنت أطلع من على السور وأحيانا أحفر، مبينا: كنا نطلع من السور لما كان قصيراً، فسووا سور أعلى فأصبح من الصعب أطلع فحفرت نفقا بسيطا نطلع منه؛ وهذا الشيء كان يضحكني.