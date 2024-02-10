انت الان تتابع مع ارتفاع عدد الضحايا إلى 148 شخصاً.. فيديو: انتشال طفلة بعد 4 أيام من انهيار أرضي في الفلبين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 10 فبراير 2024, 10:04 صباحاً

أعلنت السلطات في الفلبين، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا انهيار أرضي ببلدة "ماكو" في مقاطعة "دافو دي أورو" بجنوب البلاد، إلى 27 قتيلاً و32 مصاباً، فيما لا يزال 89 في عِداد المفقودين. وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط "أ ش أ"، ذكرت شبكة "أيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، أن الطقس السيئ يعرقل جهود الإنقاذ إلا أن فرق البحث متفائلة إزاء العثور على مزيدٍ من الأحياء بعد انتشال طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة بعدما قضت 4 أيام تحت الأنقاض. يشار إلى أن الأمطار الغزيرة ضربت أجزاءً عديدة من جزيرة "ميندناو" التي تضم المقاطعة خلال الأسابيع الأخيرة؛ ما تسبّب في وقوع عديدٍ من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

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