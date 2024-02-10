انت الان تتابع "إغاثي الملك سلمان" وزّع 400 سلة غذائية بمركز الإيواء في خربة العدس برفح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - واصَلَ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع مساعداته الإغاثية على الفلسطينيين المتضررين في قطاع غزة، بالتنسيق مع الهلال الأحمر الفلسطيني؛ وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

وشهد أمس الأول توزيعَ 400 سلة غذائية، و250 حقيبة نظافة شخصية بمركز الإيواء في منطقة خربة العدس بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، استفاد منها 3.900 فرد. وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي والمعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.

كانت هذه تفاصيل خبر "إغاثي الملك سلمان" وزّع 400 سلة غذائية بمركز الإيواء في خربة العدس برفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.