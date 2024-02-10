شكرا لمتابعة خبر عن السديس ينبهر برائحة الفقع بالقرب من الحرم المكي .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبدى رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، إعجابه برائحة الفقع.

وظهر السديس بالقرب من الحرم المكي ومعه قطع من الفقع، وأشار إلى أن ما يمسكه في يديه من الفقع هو حصيلة رحلة بحث استمرت نصف ساعة فقط.

وشكر الله عز وجل عما وجدوه، مبديا إعجابه بالرائحة التي تميز به الفقع، واصفا إياها بأنها رائحة ذكية.

يذكر أن الفقع يحتوي على فيتامين “ب1، ب2” وهو غني بفيتامين أ، كما يحتوي على كمية من النيتروجين بجانب الكربون والأكسجين والهيدروجين؛ والأحماض الأمينية الضرورية لبناء خلايا جسم الإنسان.