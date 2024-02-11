السعودية | رئيس الديوان العام للمحاسبة ‏يستقبل رئيس غرفة الحسابات في روسيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري اليوم، رئيس غرفة الحسابات بجمهورية روسيا الاتحادية جالينا إزوتوفا، والوفد المرافق لها في مقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال عقد اجتماع لمناقشة عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث سُبل تعزيزها وتفعيلها في المجالات كافة، إضافةً لاستعراض تجارب الديوان في مجالي المراجعة المالية والالتزام والرقابة على الأداء، وما توصل إليه من إنجاز في مجال التحول الرقمي، الذي تمكن من خلاله من تنفيذ عمليات المراجعة إلكترونياً من خلال منظومة الرقابة الإلكترونية (منصة شامل).

وأوضح معالي الدكتور العنقري، أن هذه الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون والعمل المشترك بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة، وغرفة الحسابات بجمهورية روسيا الاتحادية، وذلك في مجال تبادل الخبرات، والرفع من مستوى كفاءة الأداء، وتطوير العنصر البشري في كلا الجهازين.

من جهتها عبّرت رئيسة غرفة الحسابات الروسية عن سعادتها بزيارة المملكة، وحرصها على تعزيز التعاون القائم بين الجهازين في مجالات العمل المشتركة.

حضر الاستقبال سفير روسيا الاتحادية فوق العادة والمفوض لدى المملكة سيرجي كوزلوف، ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إبراهيم بن محمد المفلح.