السعودية | المؤتمر الدولي السادس للأورام بجامعة الملك سعود يناقش أحدث طرق الاكتشاف والعلاج

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

ينظم المركز الجامعي للأورام في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود الخميس المقبل “المؤتمر الدولي السادس للأورام” وذلك في قاعة المؤتمرات بكلية الطب بالجامعة.

وأوضح رئيس المركز الجامعي للأورام رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر الدكتور محمد الغامدي، أن المؤتمر الذي يقام برعاية معالي رئيس الجامعة الدكتور بدران بن عبدالرحمن العمر يشارك به عددٌ من المتحدثين المحليين من مختلف القطاعات الصحية في المملكة إلى جانب دوليين من الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وفرنسا.

وبين أن المؤتمر يناقش العديد من المحاور المهمة كالتطورات الحديثة في علاج الأورام، والتشخيص المبكر، وأحدث التقنيات الطبية، والبحوث السريرية، والابتكار في مجال علاج الأورام، والتأثيرات النفسية والاجتماعية لدى مرضى الأورام، بجانب دور التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة للمصابين بالسرطان، مؤكداً أن المؤتمر يهدف إلى تبادل المعرفة حول أحدث التطورات في علاج الأورام، وتعزيز التواصل والتعاون بين الباحثين والمهنيين في مجال هذا المجال، وتعزيز الوعي حول أهمية التشخيص المبكر والوقاية، ودعم البحوث السريرية لتحسين المفهوم المختلف الأنواع الأورام، والتبادل الفعّال للخبرات والأفكار حوله.

يُذكر أن المؤتمر الدولي السادس للأورام معتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع (٢٤) ساعة تعليمية.