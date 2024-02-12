السعودية | بـ 33 و5 ْمئوية.. جدة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم وطريف والسودة الأدنى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وأوضح المركز أن جدة سجلت أعلى درجة حرارة 33 ْمئوية، فيما سجلت طريف والسودة أقل حرارة بـ5 درجات فقط، فيما لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة، كذلك على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية. ويستمر التوقّع بتكوُّن الضباب الكثيف على أجزاءٍ من تلك الخليج 365، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف، حائل، القصيم، الرياض والحدود الشمالية. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من منطقة نجران.