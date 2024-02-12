السعودية | “الشؤون الإسلامية” تُنفِّذ (362) منشطًا دعويًا في بريدة خلال شهر رجب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة القصيم، خلال شهر رجب 1445هـ، (362) منشطًا دعويًا وتوعويًا بمدينة بريدة، تنوعت ما بين محاضرات ودروس، ودورات علمية، وكلمات دعوية، أقيمت في الجوامع والمساجد والجهات الحكومية، و-عن بعد- عبر برنامج زوم.

وشملت المناشط إقامة (146) محاضرة وكلمة دعوية، و (86) درسًا علميًا، و (4) دورات علمية، و (71) منشطًا في الجهات الحكومية، و (25) منشطًا في الأمن الفكري، و (30) منشطًا نسائيًا، وبلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من المناشط (41.249) مستفيدًا.

وتأتي هذه البرامج في إطار رسالة الوزارة الدعوية والإرشادية في نشر العلم الشرعي النافع، وتوعية أبناء المجتمع وإرشادهم وغرس قيم الإسلام الحميدة في نفوسهم، ونشر الوسطية والاعتدال ونبذ الغلو والتطرف.