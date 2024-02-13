انت الان تتابع "رئيس مؤسسة المسار الرياضي": خلال شهرين ستنتهي معاناة الحركة المرورية لأعمال المشروع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أكدت رئيس مؤسسة المسار الرياضي جين ماكجيفرن، أن جادة الرياضة تمتد على مسافة 35 كيلو، وتمثل ممرًّا للمرافق، ليكون في المسار أكبر حديقة في العالم وأكثر من 50 رياضة مختلفة.

وأضافت ماكجيفرن في كلمتها ضمن المنتدى العالمي للمدن الذكية، أنه خلال شهرين ستنتهي معاناة الحركة المرورية لأعمال المشروع التي استمرت عامين.

كانت هذه تفاصيل خبر "رئيس مؤسسة المسار الرياضي": خلال شهرين ستنتهي معاناة الحركة المرورية لأعمال المشروع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.