طقس السعودية.. أمطار وضباب في منطقة الباحة

شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى خفيفةٍ مع انعدام الرؤية بسبب الضباب، بأجزاء بقطاع السراه ومنتزهاتها.وشَمِلَتْ أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاءً من محافظات بلجرشي والعقيق والمندق وبني حسن والقرى والمخواة وقلوه والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها، وعددًا من منتزهاتها، سالتْ على على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة.وتمتد إلى أجزاء من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف.وقال التقرير إن في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الرياض، الشرقية.