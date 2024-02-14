السعودية | “القصبي” يبحث مع جامعة كاليفورنيا بيركلي الأمريكية مجالات التعاون المشترك

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

زار معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أمس، مركز (AMENA) لبناء اقتصاديات الابتكار في الشرق الأوسط التابع لجامعة كاليفورنيا في مدينة بيركلي الأمريكية؛ لبحث سبل التعاون في المجالات التي من شأنها تعزيز قدرات المملكة التنافسية، إلى جانب بناء مختبر لاقتصاديات الابتكار بالتعاون مع (وادي السيليكون Silicon Valley)، وذلك لدعم قطاع الأعمال في مجالات النمو الجديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة الرقمية.

وأشار القصبي إلى أن التعاون مع كبرى المؤسسات الدولية يسهم في دعم جهود تحقيق مبادرات رؤية المملكة 2030، إلى جانب رفع مستويات تمكّين قطاع الأعمال.

وأضاف أن التعاون مع جامعة كاليفورنيا – بيركلي؛ يهدف إلى زيادة قدرة المملكة التنافسية، إلى جانب تطوير السياسات والآليات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق اقتصاد مستدام، من خلال بناء القدرات ونقل المعرفة والخبرات، وتقديم الاستشارات، وتنظيم ورش العمل والندوات المشتركة، وتمكّين الابتكار.

يذكر أن جامعة كاليفورنيا تعد من أعرق وأفضل المؤسسات التعليمية الحكومية على مستوى العالم في المجالات البحثية والعلمية.