السعودية | أكثر من 5600 مستفيد من البرامج التدريبية بالمركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء خلال 2023

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

قدم المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء -كجهة تدريب معتمدة للديوان العام للمحاسبة- خلال العام 2023م (102) برنامج تدريبي متخصص في مجالات المحاسبة المالية والحكومية، والمراجعة المالية والداخلية، والرقابة على الأداء، واستفاد منها أكثر من (5600) متدرب ومتدربة من منسوبي الديوان العام للمحاسبة ومنسوبي الأجهزة الحكومية المشمولة برقابة الديوان؛ وذلك بهدف تطوير قدراتهم وأساليب عملهم للمحافظة على المال العام، وحماية المكتسبات الوطنية والممتلكات العامة والترشيد في إنفاقها.

كما نظَّم المركز خلال العام الماضي (12) ورشة عمل بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، حضرها حوالي (2200) مختص، إضافةً إلى تنظيم المنتدى السنوي الرابع للمراجعة الداخلية تحت عنوان “تحديات المراجعة الداخلية في القطاع العام في ظل التحول لأساس الاستحقاق المحاسبي”، ومنتدى “دور المراجع في ضمان صحة وموثوقية التقارير غير المالية” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمحاسبة، إضافةً إلى عقد ورشتي عمل لمنسوبي الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بالدول العربية؛ بهدف التقارب المهني وتبادل التجارب والخبرات مع منسوبي تلك الأجهزة.

ويسعى المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء خلال العام الحالي إلى مواصلة التميز في تقديم البرامج والدورات التدريبية المتخصصة في مختلف مناطق المملكة، واستحداث وتطوير برامج جديدة باستخدام منهجيات متطورة وحديثة، يُقدمها نخبة من المدربين المؤهلين ممن يحملون الشهادات المهنية في التدريب، والدراسات العليا المتخصصة في مجالات الإدارة والمحاسبة والمراجعة.