جامعة الأميرة نورة تختتم يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي

اختتمت السنة التأسيسية للكليات الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، بالتعاون مع إدارة الشؤون الأكاديمية في مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، اليوم، فعالية "يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي (2024)"؛ لتعريف طالبات السنة التأسيسية بالبرامج الأكاديمية الصحية في الجامعة، بحضور 1100 طالبة.

وسعت الفعالية، التي استمرت على مدى يومين، إلى تسليط الضوء على أهمية التخصصات الصحية، واحتياج سوق العمل لخريجات هذه البرامج، ورفع جودة معايير اختيار الطالبة لتخصصها الصحي، وتوفير مناخ مهني يعزز من النضج المعرفي للطالبات، وتمكينهن من استشراف مستقبلهن الوظيفي. وتضمن اليوم التوعوي برامج لتثقيف طالبات السنة التأسيسية بطبيعة البرامج الأكاديمية الصحية، وربطها من الناحية المهنية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي، بما يساعد على تكوين تصوّر شامل لبيئة العمل الإكلينيكي والصحي.

وقدَّمت الفعالية فرصةً للطالبات لاختيار التخصص المناسب بناءً على معرفة وفهم شامل للبيئة الصحية ومجالاتها المتنوعة من خلال الالتقاء بالأكاديميين بالكليات الصحية بالجامعة، والممارسين الصحيين في مستشفى الملك عبدالله الجامعي. وتضمَّنت الفعالية أجنحةً تخصصية صحية، يُمثِّل كل جناح منها أحد التخصصات الصحية، وتقدم معلومات متخصصة، يقدمها ممارسين صحيين، حول ماهية المهنة في هذا التخصص، والتعريف بالخطة الدراسية للتخصص، ومجالات التدريب والتوظيف فيه.

ويأتي "يوم التوعية التعليمي والمهني الصحي 2024 " للمساهمة في تحقيق أهداف خطة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الإستراتيجية، من خلال تقديم فرص تعليمية نوعية، وإنتاج مخرجات تنافسية رائدة في المجالات العلميَّة والعمليَّة، وتأهيل الطالبة ودعمها لتكون مواطنة قادرة على خدمة دوت الخليج، والمساهمة بفاعلية في الحراك التنموي.