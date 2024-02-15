شاهد من الطائف.. طلاب بالزي التراثي في قاعات الاختبار تزامنًا مع يوم التأسيس

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 15 فبراير 2024, 8:30 صباحاً

ارتدى العديد من طلاب المدارس بمحافظة الطائف الزي التراثي السعودي؛ تزامنًا مع قرب حلول يوم تأسيس الدولة السعودية الأولى، وذلك في قاعات اختبار الفصل الدراسي الثاني لهذا العام 1445هـ. وبدأت مظاهر الاحتفال لدى الطلاب والطالبات في قاعات الاختبار؛ حيث يُظهر الاحتفال أهمية وقيمة كبرى في التاريخ السعودي؛ إذ يمثل ذلك الاحتفال بالنسبة لهم مناسبة وطنية خاصة تضع تأريخًا سياسيًا دقيقًا لتأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود، وامتدادًا لحاضر ومستقبل البلاد، فيما تفاعلت مدارس البنات مع هذه المناسبة الوطنية. وتعد المناسبة الوطنية استذكارًا للمناسبات التاريخية والاحتفاء بها في شتى المجالات؛ حيث تزيد من الوعي التاريخي، وتُظهر عمق تاريخ البلاد والمسيرة الوطنية الزاخرة، وإبرازها تاريخيًا لتعميق الانتماء والفخر لهم كمواطنين. يُذكر أن أكثر من ربع مليون طالب وطالبة في أكثر من 1700 مدرسة احتفلوا بمناسبة يوم التأسيس، بالإضافة إلى تنفيذ حملة إعلامية على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس بمناسبة يوم التأسيس شملت رسائل اتصالية ومقابلات مع الطلاب وفيديوهات وطنية وقصص نجاح. وشهد، أمس، المدير العام للتعليم في الطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، حفل مدارس البنات بمناسبة يوم التأسيس في مدرسة قيس بن عاصم للطفولة المبكرة، بمشاركة العديد من الطلاب والطالبات. وأدى اليوم أكثر من 200 ألف طالب وطالبة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني، وسط بيئات تعليمية مهيأة واستعدادات وتجهيزات مكتملة، فيما اطمأنّ المدير العام للتعليم صباح اليوم على سير الاختبارات في مدرسة الأنصار المتوسطة، وذلك لدعم سير الاختبارات وأعمال اللجان.

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