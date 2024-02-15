شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب "تعليم الرياض" ينهون اليوم الأول من اختبارات الفصل الثاني والان نبدء بالتفاصيل

رصد الدرجات

الدمام - شريف احمد - بدأت في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 1445هـ، في ظل تكامل الاستعدادات والتجهيزات في المدارس.وأنهى الطلاب والطالبات يومهم الأول من الاختبارات.تمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور نايف بن عابد الزارع، كل التوفيق والنجاح لكافة الطلاب والطالبات، مثمنا لمنسوبي ومنسوبات المدارس جهودهم المتواصلة خلال فترة الاختبارات.وأكدّ المتحدث الرسمي لتعليم الرياض عبدالسلام الثميري أن الإدارة وجّهت بالانتهاء من رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات قبل نهاية دوام الأربعاء 11 شعبان 1445هـ.‏