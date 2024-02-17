انت الان تتابع السفارة السعودية في "جاكرتا" توضح: 37 ريالاً ضريبة دخول جزيرة "بالي".. والتسديد يتم إلكترونيًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 17 فبراير 2024, 4:59 مساءً

نشرت السفارة السعودية لدى إندونيسيا اليوم، قرار حكومة إقليم بالي في جمهورية إندونيسيا، بفرض ضريبة على السياح القادمين للجزيرة، وتسدد عن طريق الموقع الإلكتروني المعلن عنه من قبل حكومة بالي، وهو باللغة العربية. وقالت السفارة السعودية: "إن حكومة إقليم بالي بجمهورية إندونيسيا فرضت ضريبة على السياح الأجانب بقيمة 150 ألف روبيه، أي ما يساوي 37 ريالاً، أو 10 دولارات، اعتبارًا من 14 فبراير 2024". وتعدّ جزيرة بالي واحدة من أكثر المناطق جاذبية للسياح في البلاد، نظرًا لمناخها الاستوائي الدافئ. وتتميز بالعديد من المعالم السياحية، مثل شاطئ كوتا، الذي يتميز برماله الناعمة والأمواج العالية، مما يجعله مكانًا مناسبًا لممارسة رياضة ركوب الأمواج، وشاطئ نوسا دوا، وشاطئ جيمباران الشهير بالمطاعم التي تقدم الوجبات البحرية والمحلية، وبحيرة باراتان التي تتيح الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة خلال الرحلة، والمعبد العائم والضباب الخفيف.

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