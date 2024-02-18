1000 مركبة في الساعة بطريق جدة مكة المباشر

يسهم طريق جدة - مكة المكرمة المباشر في اختصار المسافة لمكة المكرمة لـ 35 دقيقة، وتخفيف الازدحام المروري بمحافظة جدة، ونقل الحركة لخارج النطاق العمراني، فضلا عن تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.

ويخدم الطريق ضيوف الرحمن وأهالي وزوار المنطقة ويدعم الحركة التجارية والاقتصادية والسياحية، كما يربط عددًا من المدن والمحافظات والقرى والمراكز الحيوية.

بداية الطريق

«دوت الخليج» وقفت ميدانيًا على الطريق الذي يمتد إلى 62 كم وتم افتتاح 51 كم والمتبقي 11 كم من بداية الطريق من مكة المكرمة، ورصدت آلية العمل القائمة بالمسافة المتبقية من الرحلة الرابعة ونسبة إنجازها التي بلغت 16%.

وتمتد الأعمال المستمرة من بداية الطريق من حي أم الجود الطريق الدائري الرابع إلى وادي فاطمة «طريق الجموم - حداء»، ويتكون الطريق المباشر الذي تم إنجازه إلى الآن والبالغ 51 كم من 4 مسارات بجزيرة وسطية، وتم تنفيذ كافة عوامل السلامة على الطريق.

تحقيق المستهدفات

ويهدف الطريق إلى الربط المباشر بين مطار الملك عبدالعزيز بجدة والطريق الدائري الرابع بمكة وتبلغ السعة المرورية للطريق ألف مركبة في الساعة ويحقق مستهدفات قطاع الحج والعمرة للوصول إلى 30 مليون معتمر بحلول 2030.

وحددت سرعة الطريق بـ 140كم في الساعة وتهدف الهيئة العامة للطرق من خلال الطريق الجديد إلى تحسين جودة الطريق والارتقاء بخدماته واختصار معدل زمن رحلة المركبة من جدة إلى مكة، فضلا عن خدمة المناطق والأحياء السكنية الجديدة شرق جدة وشمال مكة، كما يدعم الحركةَ التجارية والاقتصادية والسياحية بالمنطقة، والمتوقع الانتهاء من المرحلة الرابعة - حسب مصادر «دوت الخليج» - في 1447/11/09.

طريق مباشر

يبدأ الطريق من جهة محافظة جدة من تقاطع حي النزهة حتى الدائري الرابع بمدينة مكة المكرمة وقسم إلى 4 مراحل، تم الانتهاء من الأولى بطول 5.300 كم ونسبة الإنجاز 92%، وتشمل جسرين، إضافة إلى معبري سيارات، وعدد التقاطعات بالمشروع 2، أما المرحلة الثانية فتم الانتهاء منها بطول 18.600 كيلومتر وتقاطعين بنسبة إنجاز 93%، ويستفاد منها في خدمة مستخدمي طريق جدة - مكة المباشر في حركة الدوران للخلف، والتقاطع الثاني لربط طريق بريمان وهدى الشام مع طريق جدة - مكة المباشر، والمرحلة الثالثة تم الانتهاء منها بطول 27 كيلومترا بنسبة إنجاز 100%، مع تنفيذ تقاطع مع طريق حداء - الجموم مع معبر جمال، و3 معابر سيارات، بتقاطع واحد لربط طريق حداء - الجموم بطريق جدة - مكة المباشر، أما المرحلة الرابعة فالمسافة المتبقية 11 كم من حي أم الجود طريق الدائري الرابع إلى وادي فاطمة طريق الجموم - حداء.

عوامل السلامة المنفذة على الطريق

- الدهانات الأرضية

- الاهتزازات التحذيرية

- العلامات الأرضية

- الحواجز الخرسانية

- اللوحات التحذيرية والإرشادية

3 مراحل منتهية

- الأولى

5.300 كم

%92 نسبة الإنجاز

- الثانية

18.600 كم

%93 نسبة الإنجاز

- الثالثة

27 كم

%100 نسبة الإنجاز