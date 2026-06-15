هيئة المسرح والفنون الأدائية تختتم ورشة تصميم الديكور المسرحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة المسرح والفنون الأدائية ورشة تصميم الديكور المسرحي التي أقيمت في مدينة الرياض، بمشاركة 30 متدربا ومتدربة، ضمن برنامج «من الفكرة إلى الخشبة»، الهادف إلى تطوير مهارات الممارسين والمهتمين بالمسرح والفنون الأدائية، وتمكين المواهب الوطنية من أدوات العمل المسرحي الاحترافي.

وشهدت الورشة تنفيذ تطبيقات عملية مكنت المشاركين من تحويل الأفكار الدرامية إلى تصورات بصرية قابلة للتنفيذ على خشبة المسرح، من خلال تصميم مشاهد مسرحية متكاملة وتوظيف عناصر الديكور المختلفة. وتضمن البرنامج التدريبي مسارا مكثفا امتد 5 أيام، بإجمالي 20 ساعة تدريبية، ركز على تنمية مهارات التعبير الإبداعي وبناء الصورة المسرحية، واستكشاف العلاقة بين التصميم والدراما، والاستفادة من عناصر البيئة وإعادة تدوير المواد في إنتاج تصورات فنية مبتكرة. كما تناول البرنامج أسس التصميم المسرحي وعناصره، والمناهج الفنية المرتبطة به وتطبيقاتها العملية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين على ترجمة النصوص والأفكار الدرامية إلى تصاميم بصرية تعكس الرؤية الفنية للعروض المسرحية.

يذكر أن برنامج «من الفكرة إلى الخشبة» يستمر حتى أغسطس 2026م، ويضم أكثر من 30 ورشة تدريبية متخصصة تغطي مجالات الأداء والكتابة والإخراج والتصميم المسرحي والإدارة الفنية، بهدف تطوير الكفاءات الوطنية، ودعم الممارسين، وتعزيز جودة الإنتاج المسرحي في المملكة.