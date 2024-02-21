شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال ذوو الإعاقة يحتفلون بالعرضة السعودية في يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت وزارة الثقافة في احتفالات الأطفال ذوي الإعاقة بالمملكة بمناسبة يوم التأسيس، حيث نظمت جمعية الأطفال ذوي الإعاقة بالرياض احتفالًا بفرحة الوطن في هذه الذكرى الغالية؛ بهدف تعزيز القيم الوطنية لدى أطفال ومنسوبي الجمعية.

وشمل الاحتفال العرضة النجدية والمأكولات الشعبية، وارتدى الأطفال الأزياء التراثية، وتفاعلوا مع أسرهم في الفعاليات، وقدم بعضهم أناشيد وقصائد وطنية بهذه المناسبة، كما ضم الحفل أركانًا مخصصة للتلوين، وأركانًا شعبية تضمنت معروضات تعكس تراث المملكة للزوار.

وقدمت وزارة الثقافة في الحفل نشاطًا تفاعليًا, شمل معلومات وحقائق مصورة حول النمر العربي وأهميته في الحفاظ على التنوع البيولوجي في المملكة، وحظيت هذه المشاركة بتفاعل من الأطفال وأسرهم الذين أبدوا إعجابهم بالحفل وفعالياته.