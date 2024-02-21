80 ألف هدية من ”الشؤون الإسلامية“ لزوار ومعتمري المدينة المنورة

الدمام - شريف احمد - وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة المدينة المنورة، خلال الفترة من الأول وحتى التاسع من شعبان الجاري، أكثر من 80 ألف حقيبة تحتوي على نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه، وبعض الهدايا، وذلك للزوار والمعتمرين المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة الدكتور وجب العتيبي، أن توزيع الهدية يأتي ضمن خطة الوزارة لهذا العام 1445 هـ، إنفاذًا للتوجيهات الكريمة بتوزيع نسخ من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم معاني آيات القرآن الكريم بأكثر من 77 لغة عالمية، على جميع الزوار والمعتمرين المغادرين من المدينة.وأكد العتيبي أن الوزارة بذلت جميع الإمكانيات لخدمة زوار بيت الله الحرام، في إطار العناية العظيمة والاهتمام من القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج والمعتمرين، وإيماناً بدور المملكة الريادي ورسالتها العظيمة في العالم الإسلامي من العناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن.