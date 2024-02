شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يطلع على جهود "الانتربول" من رئيس منظمة الشرطة الدولية والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، في مكتبه بالوزارة، اليوم، رئيس منظمة الشرطة الدولية (انتربول) اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي.وجرى خلال الاستقبال، استعراض جهود المنظمة، إلى جانب بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبد الرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية الدكتور خالد بن محمد البتال، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد بن مهنا المهنا، ومدير عام مكتب الوزير للدراسات والبحوث اللواء خالد بن إبراهيم العروان، ومدير عام الشؤون القانونية والتعاون الدولي أحمد بن سليمان العيسى، ومدير عام الشرطة الدولية (الإنتربول السعودي) العقيد عبد الملك إبراهيم آل صقيه.