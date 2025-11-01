شاهد بالفيديو.. أحد أفراد المليشيا يفجر المفاجأت ويتهم سيدة الأعمال الحسناء ثريا عبد القادر بالعمل معهم: (كانت قاعدة معانا وبتقول لينا الدعم السريع لو ما حكم البلد دي نحنا بنضيع وهسا تبكي بعد سقوط الفاشر)

- 1/2
فجر أحد أفراد الدعم السريع, مفاجأة كبيرة خلال حديثه في مقطع مصور أثار ضجة إسفيرية واسعة بعد انتشار على السوشيال ميديا بالسودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن فرد الدعم السريع, وجه إتهامات لسيدة الأعمال السودانية, المعروفة ثريا عبد القادر, بالتواجد معهم في فترة من الفترات.
واستغرب فرد المليشيا من هجوم سيدة الأعمال المفاجئ على قواتهم وتحسرها على سيطرتهم على مدينة الفاشر, الأسبوع الماضي بتدوينات قامت بنشرها.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد “الدعامي”, أن ثريا, استعانت بهم هي وخطيبها الذي أصبح فيما بعد زوجها بعد حفل أسطوري أقيم بالقاهرة.
وكشف فرد الدعم السريع, في حديثه عن بعض تصريحات سيدة الأعمال في وقت تواجدهم بالخرطوم, حيث قال: (كانت قاعدة معانا وبتقول لينا الدعم السريع لو ما حكم البلد دي نحنا بنضيع).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
