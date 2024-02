شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس والان نبدء بالتفاصيل

ذكرى يوم التأسيس

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين، بما حققته المملكة العربية السعودية من نهضة تنموية وحضارية بارزة شملت مختلف الميادين والمجالات، وبصورة ارتقت بمكانتها الرفيعة لدى المجتمع الدولي. وأعرب سموه عن بالغ اعتزازه برسوخ العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين التي تجسدت بالمواقف التاريخية المشتركة، وعن الثناء على الأواصر الوثيقة بينهما على مختلف الصعد.وسأل سمو أمير دولة الكويت الله سبحانه أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة، وأن يحقق للمملكة وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.