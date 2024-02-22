بسبب هاتفها السري.. "الاستئناف" تلزم زوجة عربية برد المهر 20 ألف دولار لزوجها الكويتي وتطليقها منه

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محمد بن مسعود - الدمام - ألزمت محكمة الاستئناف في الكويت زوجة عربية برد المهر 20 ألف دولار لزوجها الكويتي وإسقاط حقوقها كافة وإلزامها بمبلغ 2000 دينار أتعاب محاماة.

وحسب صحيفة "الراي" الكويتية، تتلخص الواقعة عندما اكتشف الزوج الكويتي الذي عقد قرانه على زوجته العربية خارج الكويت بمهر قدره 20 ألف دولار وأحضرها إلى الكويت، أن زوجته تمارس الرذيلة، وذلك عقب اكتشافه أن لديها هاتفًا سريًا تستخدمه لهذه الغاية.

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