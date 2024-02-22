شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالرياض: يوم التأسيس ذكرى وطنية لمرحلة عظيمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض المهندس إبراهيم السلطان، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وأضاف: "تستمر مسيرة البناء على يد قادة هذه البلاد جيلاً بعد جيل، حتى عصرنا الحاضر الذي نشهد فيه نهضة تنموية تقودها رؤية طموحة في سباق مع الزمن، ومكانة سياسية واقتصادية مرموقة على مستوى العالم أجمع، مكمّلة جهود نماء وتطوّر هذه البلاد ودعم استقرارها لوطن نفخر به جميعاً"، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه وتقدمه وازدهاره.
ذكرى مجد خالد وحضارة ممتدةوقال معاليه: "يوم التأسيس ذكرى وطنية لمرحلة عظيمة بأحداثها وتفاصيلها، نستذكر فيها مجداً خالداً وحضارة ممتدة، ونستحضر معها بطولات وتضحيات أسست البناء ودعمت المسيرة، كما أنها مناسبة تعمّق ارتباط شعب هذه الأرض بقيادتها وحكامها منذ تأسيس السعودية قبل ثلاثة قرون".
وأضاف: "تستمر مسيرة البناء على يد قادة هذه البلاد جيلاً بعد جيل، حتى عصرنا الحاضر الذي نشهد فيه نهضة تنموية تقودها رؤية طموحة في سباق مع الزمن، ومكانة سياسية واقتصادية مرموقة على مستوى العالم أجمع، مكمّلة جهود نماء وتطوّر هذه البلاد ودعم استقرارها لوطن نفخر به جميعاً"، سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ هذا الوطن ويديم أمنه وأمانه وتقدمه وازدهاره.