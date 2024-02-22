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حائل.. مسيرة الخيل تحتفي بيوم التأسيس في ممشى الفجر

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واس - حائل 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أقامت أمانة منطقة حائل اليوم الخميس، فعاليات مسيرة الخيل بممشى الفجر، بمشاركة عدد من الخيالة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وتأتي الفعالية استذكارًا لدور الخيل في مراحل تأسيس الدولة على يد أئمة وملوك الدولة السعودية، وامتدادًا للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل. This is a Twitter Status |
مظاهر احتفالات منطقة This is a Twitter Status بيوم التأسيس. This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— إمارة منطقة حائل (@emara_hail)
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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