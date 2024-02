شكرا لقرائتكم خبر عن حائل.. مسيرة الخيل تحتفي بيوم التأسيس في ممشى الفجر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقامت أمانة منطقة حائل اليوم الخميس، فعاليات مسيرة الخيل بممشى الفجر، بمشاركة عدد من الخيالة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.وتأتي الفعالية استذكارًا لدور الخيل في مراحل تأسيس الدولة السعودية على يد أئمة وملوك الدولة السعودية، وامتدادًا للمحافظة على الموروث الوطني والاهتمام برياضة الخيل.

— إمارة منطقة حائل (@emara_hail)