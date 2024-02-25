«معلومة بمليون ريال».. اشرب كوب واحد من ”الحليب والقرنفل” قبل النوم وشاهد النتيجة الغير متوقعة على جسمك..!

عدن - ياسمين التهامي - معجزة ربانية.. كوب واحد فقط قبل النوم من ”الحليب والقرنفل” وشاهدي النتيجة الغير متوقعة على جسمك..!! تعرفي على الطريقة السحرية

الجمعة 23 سبتمبر 2022 الساعة 13:00

يعد القرنفل واحد من أكثر الأعشاب الطبيعية التي يستعملها الإنسان في الكثير من الأغراض وذلك نظرا لما يتمتع به من فوائد صحية كبيرة تمد جسم الإنسان بما يحتاج إليه من غذاء ، حيث أنه يستعمل كأحد أفضل أنواع المسكنات الطبيعية التي تهدأ من الآلام خاصة آلام الأسنان التي لا تحتمل ، هذا إلي جانب أن الحليب يعد من أكثر المشروبات المغذية التي من الممكن أن يتناولها الإنسان فهو شراب أهل الجنة وفيه من الخير والفائدة للجسم والعظام ما لا يسعنا أن نذكره خلال مقال واحد لذا فإننا سنعمل علي ذكر بعض فوائد تناول الحليب مع القرنفل كما يلي

– طريقة تحضير القرنفل مع الحليب

أولا نضع القدر علي النار ومن ثم نضع بداخله الحليب ثم ننتظر حتي تمام الغليان

ثانيا نعمل علي تقليب الحليب بين الفينة والأخري ومن ثم نضعه في كوب ونضع بداخله القليل من القرنفل ثم نتناوله

ثم نسكب الحليب علي القرنفل مع مزج الخليط جيدا

مع إضافة ملعقة كبيرة من العسل النحل إلي الخليط من اجل التحلية وزيادة الفائدة

يجب أن يقدم المشروب ساخنا

– فوائد تناول مشروب الحليب مع القرنفل