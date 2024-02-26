تراند اليوم : كريستيانو يغرد بعد حركته المشينة أمام جماهير الشباب

صحيفة الخليج 365: غرد لاعب النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو، على منصة "إكس" بعد حركته غير الأخلاقية التي قام بها أمام جماهير الشباب.

وكتب رونالدو:"حتى النهاية، نحن مستمرون لا توقف".

وكانت لجنة الانضباط بدأت في فتح تحقيق بشأن الحركة التي قام بها لاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو أمام جماهير الشباب، ووصفت ب "غير الأخلاقية".

الجدير بالذكر تمكن نادي النصر من الفوز على الشباب بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب الشباب بالرياض، ضمن الجولة 21 من مسابقة دوري روشن السعودي.