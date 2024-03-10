شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد الفلكي بجامعة المجمعة: بقاء هلال رمضان ما بين 11 - 13 دقيقة من غروب شمس اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشفت الحسابات العلمية لمرصد جامعة المجمعة الفلكي، عن بقاء الهلال بعد غروب شمس اليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ في سماء عدد من مدن المملكة لفترة تتراوح بين 11 - 13 دقيقة.
وبحسب المرصد فإن مدة بقاء الهلال في الأفق 13 دقيقة في سماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، فيما سيبقى الهلال 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وخلصت المعطيات الحسابية العلمية للمرصد ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ - حسب تقويم أم القرى - خلال رصده لهلال شهر رمضان 1445هـ إلى أن الاقتران حدث اليوم الساعة 12:00 ظهرًا ، فيما ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:29 ويغرب الهلال الساعة 6:42.
أما في موقع المرصد الفلكي بالجامعة فستغرب الشمس الساعة 6:04 عند درجة 266 وسيغرب الهلال الساعة 6:15 عند درجة 265، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 11 دقيقة بارتفاع 2,66 درجة واستطالة 4,5 درجات.
وبحسب المرصد فإن مدة بقاء الهلال في الأفق 13 دقيقة في سماء مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، فيما سيبقى الهلال 12 دقيقة في سماء الحريق والبكيرية وحائل. التفاصيل: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
يتوقع #مركز_الفلك_الدولي أن الرؤية ممكنة اليوم باستخدام #التلسكوب أو العين المجردة في أجزاء غربية من الأمريكيتين.. تعرف إلى أول الدول المتوقع صيامها #اليوم #رمضان_2024 #رمضان_كريم #رمضان_حول_العالم— صحيفة اليوم (@alyaum) March 10, 2024
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رؤية الهلالوحدد المرصد مدة بقاء الهلال في الأفق بـ11 دقيقة في سماء الرياض وحريملاء وحوطة بني تميم وحفر الباطن وعرعر، مؤكداً إمكانية رؤية الهلال ما لم يُحجب الهلال بغيم أو قتر.
وخلصت المعطيات الحسابية العلمية للمرصد ليوم الأحد 29 شعبان 1445هـ - حسب تقويم أم القرى - خلال رصده لهلال شهر رمضان 1445هـ إلى أن الاقتران حدث اليوم الساعة 12:00 ظهرًا ، فيما ستغرب الشمس في مكة المكرمة الساعة 6:29 ويغرب الهلال الساعة 6:42.
أما في موقع المرصد الفلكي بالجامعة فستغرب الشمس الساعة 6:04 عند درجة 266 وسيغرب الهلال الساعة 6:15 عند درجة 265، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 11 دقيقة بارتفاع 2,66 درجة واستطالة 4,5 درجات.