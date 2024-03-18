شكرا لقرائتكم خبر عن "التجارة" تضبط معلنة "سناب شات" تورطت في بيع 7 سبائك مغشوشة والان نبدء بالتفاصيل

| "التجارة" تضبط معلنة في "سناب شات" تورطت في بيع سبائك ذهب مغشوشة.https://t.co/z4LuRxhviL pic.twitter.com/xtiSnoypZT— وزارة التجارة (@MCgovSA) 📄 | "التجارة" تضبط معلنة في "سناب شات" تورطت في بيع سبائك ذهب مغشوشة.https://t.co/z4LuRxhviL pic.twitter.com/xtiSnoypZT — وزارة التجارة (@MCgovSA) March 18, 2024

سبائك ذهب مغشوشة

الدمام - شريف احمد - ضبطت وزارة التجارة معلنة بمنصة "سناب شات" تورطت في بيع 7 سبائك، تبين بعد عملية فحصها ومعايرتها بأنها قطع ألمنيوم مطلية بالذهب.وأوهمت القائمين على منشأة تجارية في محافظة الخرج بأنها سبائك من الذهب الخالص.وأظهرت نتائج تحليل العينات في مختبرات متخصصة الغش والتحايل، وتستكمل الإجراءات النظامية والإحالة إلى النيابة العامة لإيقاع العقوبات النظامية وفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، كما يتم تتبع مصدر المشغولات المغشوشة.ووفقًا لنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة تصل إلى 400 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو عرض أو حاز بقصد البيع سبائك المعادن الثمينة أو مشغولاتها غير المدموغة بالسمة النظامية، أو غش أو خدع في نوع أو وزن أو عيار المعادن الثمينة أو الأصناف المطلية أو المطعمة أو الملبسة بها.