تراند اليوم : مقاوم للزلازل حتى 9 ريختر.. شاهد: تقنية جديدة في بناء الحوائط بـ "بلك بلاستيكي"

صحيفة الخليج 365: استعرض مختص في مجال البناء، تقنية جديدة في بناء الحوائط، وهي بلك بلاستيكي بديل لبلك الطوب.

وأوضح أن البلك البلاستيكي الجديد يتميز بأنه أسرع في عملية التنفيذ، وأخف وزناً، ومقاوم للرطوبة والكسر، ونسبة الخطأ فيه صفر بالمائة، ومقاوم للزلازل حتى درجة 9 ريختر.

وأشار صاحب المشروع في الفيديو، أن البلكات تعتبر حوائط حاملة وتتحمل حتى 30 طن، كما أنها عازلة للصوت والحرارة، وسهلة التركيب.

وأضاف أنهم يبدأون تركيب البلكات مباشرة بعد اللبشة، حيث تستخدم أسياخ لتركيبه، كما أنه متعدد الاستخدام يصلح للمطاعم والمنازل والمعارض، والبهر الخاص بالمجعمات التجارية والأكشاك.