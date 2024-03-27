شكرا لقرائتكم خبر عن "ريف السعودية" يسهم في زراعة 13 مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء والان نبدء بالتفاصيل

السعودية الخضراء

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة "ريف السعودية"، عن مساهمته في زراعة 13 مليون شجرة في مختلف مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء؛ لزراعة 10 مليارات شجرة في جميع أنحاء المملكة.وأوضح البرنامج، أن هذا العدد تم تسجيله في منصة تشجير، ويأتي في إطار دعم البرنامج لصغار المزارعين، من خلال الإعانات المالية التي تقدم لهم من أجل تحسين معيشتهم، بالإضافة إلى تأهيلهم وتدريبهم لتطوير طرق الزراعة ومن ضمنها برامج التشجير.وأشار إلى أن عدد المستفيدين من دعم البرنامج للمساهمة في مبادرة السعودية الخضراء، بلغ 6754 مستفيدًا، وشملت الأصناف المدعومة، البن، الورد (الجوري، الحناء، والفل)، الفواكه (اللوز البجلي، المشمش، الرمان، البخاري، والخوخ).يُذكر أن مجلس الوزراء وافق مؤخرًا على تحديد يوم السابع والعشرين من شهر مارس من كل عام، يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء، ما يؤكد مدى الدعم والاهتمام الذي تجده من قِبل القيادة الرشيدة – أيدها الله -.