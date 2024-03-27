8832 صيادا في السعودية

كشف مدير عام إدارة مصائد الأسماك في وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس حسين الناظري، البيانات الإحصائية للثروة السمكية والبحرية في المملكة، وهي: الشريطين الساحليين في المنطقة الشرقية والبحر الأحمر بطول 3280 كيلومترا، وعدد قوارب الصيد فيهما 7362 قاربًا، وعدد الصيادين 8832، في الوقت الذي شكل صيادو البحر الأحمر نحو ضعف عدد الصيادين بالمنطقة الشرقية، بـ 5846 صيادا، مقابل 2986 صيادا بالسواحل المطلة على الخليج العربي.

حواجز مانعة

أضاف الناظري أن المصادر الرئيسية لتلوث الهواء، هي التجمعات الصناعية المتركزة في مختلف المناطق الحضرية على امتداد السواحل، مبينًا أن إلقاء النفايات الصناعية والتجارية والسكانية القمامة على السواحل تعرض صحة السكان للخطر، حيث تحمل المياه تلك النفايات، وتنشرها على امتداد السواحل، مما يؤدي لتدهور البيئة الطبيعية، حيث تعمل النفايات الصلبة حواجز تمنع السلاحف البحرية والأسماك والثدييات البحرية من التعشيش، لافتًا إلى أن الصيد غير النظامي يهدد المجموعة الحيوانية الفطرية، مما يسبب انخفاضًا ملموسًا في المخازن السمكية والقشريات، مؤكدًا أن عمليات الردم والتجريف من أكثر الأنشطة البشرية، تدميرًا للموارد الساحلية والبحرية، إذ تسبب أضرارًا شديدة للمواطن الطبيعية الساحلية.

المانجروف المتضررة

عدد الناظري، في معرض حديثه عن تلوث البيئة البحرية وأثره على الثروة البحرية، 6 طرق لمواجهة الأخطار على البيئة البحرية، والحد منها، تشمل تنمية وتطوير النظم البيئية والبحرية، وتنظيم أعمال الصيد والممارسات البحرية الأخرى، وإيجاد برنامج لرصد ومتابعة وحماية أشجار المانجروف مع إعادة تأهيل بيئات أشجار المانجروف المتضررة، ومراقبة مصادر التلوث المحتملة ووضع خطة طوارئ، بالإضافة إلى إيجاد برنامج لرصد ومتابعة التعديات على الشعاب المرجانية، وإعادة تأهيل مواقع الشعاب المرجانية المتضررة بواسطة الاستزراع الحي أو عبر استخدام الشعاب الصناعية.

سواحل المملكة

• المنطقة الشرقية:

880 كيلومترا طول الشريط الساحلي

2133 قارب صيد

2986 صيادا

1130 عامل صيد سعودي

8323 عامل صيد أجنبي

63 % الإنتاج السمكي

• البحر الأحمر:

2400 كيلومتر طول الشريط الساحلي

5229 قارب صيد

5846 صيادا

2586 عاملا سعوديا

9499 عاملا أجنبيا

37 % الإنتاج السمكي