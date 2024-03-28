روبوت توجيهي بلغات عدة لإثراء تجربة قاصدي الحرم

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- بواسطة أيمن الوشواش - فعلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية لقاصدي المسجد الحرام في رمضان، من خلال تفعيل أجهزة الروبوتات التوجيهية للقاصدين والمعتمرين، بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين مع الترجمة الفورية بلغات عدة، في إطار خطتها الرمضانية لإثراء التجربة التعبدية الواقعية افتراضيا، والتواصل مع أصحاب الفضيلة المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد مع قرب دخول العشر الأواخر، لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية في رمضان، ونشر الهدايات، وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فعلت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي التقنية الحديثة الذكاء الاصطناعي، للارتقاء بمنظومة الخدمات الدينية لقاصدي المسجد الحرام في رمضان، من خلال تفعيل أجهزة الروبوتات التوجيهية للقاصدين والمعتمرين، بكيفية أداء المناسك، والإفتاء والإجابة عن السائلين مع الترجمة الفورية بلغات عدة، في إطار خطتها الرمضانية لإثراء التجربة التعبدية الواقعية افتراضيا، والتواصل مع أصحاب الفضيلة المشايخ عن بعد، ووضع عدد من التوجيهات التعريفية بأكثر من لغة، وذلك عن طريق التحكم بالروبوت عن بعد مع قرب دخول العشر الأواخر، لإبراز مخرجات رئاسة الشؤون الدينية في رمضان، ونشر الهدايات، وإعلاء منار الهدى والفكر الوسطي المعتدل، وإثراء التجربة الدينية للقاصدين والمعتمرين. وقال رئيس الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس: إن تسخير التقنية واستثمار التطبيقات الالكترونية الرقمية والذكاء الاصطناعي لإثراء تجربة القاصدين؛ من ركائز خطة الرئاسة إيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم بلغات عدة، وتيسير تقديم الإرشاد وتفعيل المبادرات النوعية والشرعية والعلمية والدعوية والتوعوية والتوجيهية. ويدعم الروبوت التوجيهي 11 لغة؛ تتمثل في اللغات: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الفارسية، التركية، الملاوية، الأوردو، الصينية، البنغالية، الهوسا. الروبوت التوجيهي: يمتاز بنظام مرن.

يسمح بالإيقاف الذكي وتحريكه بشكل سلس.

نظام كاميرات أمامية وسفلية عالية الدقة.

التقاط تصوير محيطي للمكان.

سماعات وميكروفون ذات جودة عالية.

يعمل على نظام الشبكة اللاسلكية «واي فاي».

بسرعة 5 جيجا هرتز.

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