شكرا لقرائتكم خبر مشاركة 13 فريقا تقنيا بمسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت كلية التقنية بالرياض أخيرا الحفل الختامي لمسابقة الابتكارات والمبادرات المجتمعية، في نسختها الثانية، بمشاركة 13 فريقا لمناطق المملكة، ضمن جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجالات الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للأنشطة بالمؤسسة المهندس عبدالله الدحيلان، أن الفرق تتكون من 4 متدربين ومتدربات، وتم تأهيلهم خلال دورات وورش وفق أحدث منهجيات الابتكار المجتمعي، وتزويدهم بالمشكلات المجتمعية في المسار الأول، وهي عن (صعوبة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لوسائل التقنية الحديثة)، ومجال أفضل مبادرة تطوعية في مجال (خدمة ضيوف الرحمن) في المسار الثاني. كما تم تزويد الفرق بنماذج الحل المبتكر ومعايير التقييم، وتم تكوين لجنة تحكيم المسابقة من ذوي الخبرة في مجال الابتكار المجتمعي.

وبين أن فريق التدريب التقني بالمنطقة الشرقية حصل على المركز الأول، فيما حصل فريق التدريب التقني بمنطقة تبوك على المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب فريق التدريب التقني بمنطقة مكة المكرمة، وفي مسار أفضل مبادرة تطوعية مبتكرة كان المركز الأول لصالح فريق التدريب التقني بمنطقة الرياض، وفي المركز الثاني حصل عليه فريق التدريب التقني بحائل، فيما حصل على المركز الثالث فريق التدريب التقني بتبوك.